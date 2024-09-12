В Естонії обмірковують закупівлю снарядів з України, бо так дешевше

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що в межах посиленого фінансування оборони розглядається закупівля дешевших боєприпасів в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Під час виступу в естонському парламенті Певкур заявив, що цього тижня уряд обговорюватиме фінансування для поповнення критичного запасу боєприпасів.

"Наважуся сказати, що загальна сума закупівель боєприпасів в Естонії становитиме близько 3 мільярдів євро в період з 2022 по 2028 рік", – зазначив міністр, додавши, що ці гроші частково покриють додаткову кількість снарядів, яку запросило керівництво Сил оборони.

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Для задоволення потреб естонської армії в умовах обмеженого фінансування, за словами Певкура, розглядається закупівля в українських виробників.

"Минулого тижня я зустрічався з міністром оборони України. Я також зустрічався з в.о. міністра оборони, який тепер буде стратегічним радником Зеленського – (Олександром. – Ред.) Камишіним", – зазначив міністр оборони Естонії.

"Вони обидва підтвердили, що українська оборонна промисловість вже має можливість виробляти більше, ніж українська держава може собі дозволити купити. Вони навіть назвали цифру, що українська оборонна промисловість може мати профіцит у десятки мільярдів євро", – додав він.

Слова Певкура пролунали після рекомендацій командувача Сил оборони Естонії, у яких ідеться про необхідність суттєво збільшити фінансування на придбання боєприпасів.

Нещодавно міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що для повного виконання оборонних планів НАТО і планів щодо спроможностей країні доведеться збільшити видатки на оборону до 5% ВВП.

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