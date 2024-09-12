В Эстонии обдумывают закупку снарядов из Украины, потому что так дешевле

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что в рамках усиленного финансирования обороны рассматривается закупка дешевых боеприпасов в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Во время выступления в эстонском парламенте Певкур заявил, что на этой неделе правительство будет обсуждать финансирование для пополнения критического запаса боеприпасов.

"Осмелюсь сказать, что общая сумма закупок боеприпасов в Эстонии составит около 3 миллиардов евро в период с 2022 по 2028 год", – отметил министр, добавив, что эти деньги частично покроют дополнительное количество снарядов, которое запросило руководство Сил обороны.

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Для удовлетворения потребностей эстонской армии в условиях ограниченного финансирования, по словам Певкура, рассматривается закупка у украинских производителей.

"На прошлой неделе я встречался с министром обороны Украины. Я также встречался с и.о. министра обороны, который теперь будет стратегическим советником Зеленского – (Александром. – Ред.) Камышиным", – отметил министр обороны Эстонии.

"Они оба подтвердили, что украинская оборонная промышленность уже имеет возможность производить больше, чем украинское государство может себе позволить купить. Они даже назвали цифру, что украинская оборонная промышленность может иметь профицит в десятки миллиардов евро", – добавил он.

Слова Певкура прозвучали после рекомендаций командующего Сил обороны Эстонии, в которых говорится о необходимости существенно увеличить финансирование на приобретение боеприпасов.

Недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что для полного выполнения оборонных планов НАТО и планов по возможностям стране придется увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

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