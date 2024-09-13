Кінофестиваль у Торонто все ж скасував показ фільму про "хороших окупантів"

Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF повідомив про рішення не показувати стрічку російської режисерки "Росіяни на війні", пояснивши це міркуваннями безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікували наприкінці доби 12 вересня.

Оргкомітет TIFF заявив, що "змушений поставити на паузу" заплановані покази фільму "Росіяни на війні" у п’ятницю, суботу та неділю, "оскільки стало відомо про значні загрози для діяльності фестивалю та громадської безпеки", і що це безпрецедентний та "дуже складний" крок.

"Ми продовжуємо поділяти погляди, висловлені у нашій вчорашній заяві, проте це рішення зроблене для безпеки усіх гостей, персоналу та волонтерів фестивалю", – йдеться у тексті.

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Заяву завершили словами про те, що "фільм заслуговує на місце у переліку програми фестивалю" і організатори хочуть все ж зробити прем’єру "коли це буде безпечно".

Нагадаємо, фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Українсько-канадська громада і генконсульство України у Торонто висловили протест проти намірів показати "Росіян на війні" на канадському фестивалі.

Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість.

Після розголосу канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, вирішила надалі не показувати її.

Проте оргкомітет TIFF заявив, що все ж не скасовуватиме презентацію і не бачить причин вважати фільм проросійською пропагандою.