Кінофестиваль у Торонто попри критику не скасовує показ стрічки про "хороших окупантів"

Міжнародний кінофестиваль у Торонто повідомив, що не скасовує показ стрічки російської режисерки "Росіяни на війні", попри шквал критики.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву опублікував оргкомітет фестивалю.

У ній зазначили, що TIFF "визнає і поважає висловлені застереження та дискусію довкола канадського документального фільму "Росіяни на війні". Прем’єра фільму у Північній Америці відбудеться пізніше цього тижня, як і анонсували".

Оргкомітет захищає свою позицію тим, що цей фільм профінансували коштами канадських державних установ і Росія та її урядові структури ніяк не залучалися до створення фільму.

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"На нашу думку, цю стрічку жодним чином не можна вважати російською пропагандою. Ми розуміємо висловлені застереження, але вважаємо, як і Венеційський кінофестиваль та інші міжнародні фестивалі, що запланували її показ, що цей канадський документальний фільм заслуговує бути представленим", – йдеться у заяві.

Організатори пояснюють, що хочуть, як культурна установа, забезпечити право митців вільно реалізовувати свої задуми.

"Ми розуміємо і глибоко поділяємо страждання українського народу вналідок протиправного російського вторгення. Працюючи з творами мистецтва у цей політизований час, ми керуємося демократичними цінностями свободи поглядів, вираження поглядів та мирних зібрань, що захищені Канадською хартією прав і свобод", – заявив фестиваль.

Нагадаємо, фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Українсько-канадська громада і генконсульство України у Торонто висловили протест проти намірів показати "Росіян на війні" на канадському фестивалі.

Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість.

Після розголосу канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво стрічки, вирішила надалі не показувати її.