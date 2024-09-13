Кинофестиваль в Торонто все же отменил показ фильма о "хороших оккупантах"

Международный кинофестиваль в Торонто TIFF сообщил о решении не показывать ленту российского режиссера "Русские на войне", объяснив это соображениями безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление опубликовали в конце суток 12 сентября.

Оргкомитет TIFF заявил, что "вынужден поставить на паузу" запланированные показы фильма "Русские на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, "поскольку стало известно о значительных угрозах для деятельности фестиваля и общественной безопасности", и что это беспрецедентный и "очень сложный" шаг.

"Мы продолжаем разделять взгляды, высказанные в нашем вчерашнем заявлении, однако это решение сделано для безопасности всех гостей, персонала и волонтеров фестиваля", – говорится в тексте.

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Заявление завершили словами о том, что "фильм заслуживает место в перечне программы фестиваля" и организаторы хотят все же сделать премьеру "когда это будет безопасно".

"Жаль, что в своей аргументации у фестиваля не хватило смелости прямо признать свою глубокую ошибку", – отреагировала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив.

Напомним, фильм "Русские на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с российским батальоном, воюющим в Украине, и для нее было шоком увидеть, что это "совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора".

Украинско-канадская община и генконсульство Украины в Торонто выразили протест против намерений показать "Русских на войне" на канадском фестивале.

Вице-премьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность.

После огласки канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), через которую предоставили средства на производство ленты, решила в дальнейшем не показывать ее.

Однако оргкомитет TIFF заявил, что все же не будет отменять презентацию и не видит причин считать фильм пророссийской пропагандой.