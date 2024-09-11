Канадська мережа, через яку профінансували стрічку про "хороших окупантів", не показуватиме її

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво скандальної стрічки російської режисерки "Росіяни на війні", вирішила надалі не показувати її.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві керівництва TVO.

10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.

"Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War. TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту", – йдеться у заяві.

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TVO є агентством при міністерстви освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.

Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тисяч доларів. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.

Нагадаємо, генконсульство України у Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.

Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість тим, що стрічку хочуть показати на канадському фестивалі.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.