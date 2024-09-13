Росія позбавила акредитації шістьох співробітників посольства Британії

Росія позбавила шістьох співробітників посольства Великої Британії акредитації, звинувативши їх у розвідувальній та підривній діяльності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське агентство "Интерфакс", посилаючись на заяву Центру громадських зв'язків ФСБ Росії.

ФСБ заявила, що отримала документи, які нібито свідчать, що у Британії головним підрозділом, який "координує проведення підривної політики на російському напрямі", є Директорат Східної Європи та Центральної Азії МЗС Великої Британії. Його головним завданням у ФСБ називали нанесення Росії стратегічної поразки.

"На підставі наданих ФСБ Росії документів, а також як заходи у відповідь на численні недружні кроки Лондона МЗС Росії у взаємодії із зацікавленими відомствами припинено акредитацію шістьох співробітників політичного відділу посольства Великої Британії в Москві, у діях яких було виявлено ознаки проведення розвідувально-підривної роботи", – заявили в Центрі громадських зв'язків ФСБ.

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Імена позбавлених акредитації британських диппрацівників офіційно не називають. Утім, в ефірі пропагандистського "России 24" показали фото співробітників посольства і назвали їхні імена. Це Джессіка Дейвенпорт, Грейс Елвін, Ендрю Дафт Каллум, Кетрін Макдоннал, Томас Джон Гіксон і Блейк Паттел.

Нагадаємо, британське Міністерство закордонних справ у середу, 11 вересня, викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з переданням іранських балістичних ракет Росії.

Раніше Британія запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотників і ракет, а також проти російських вантажних кораблів, які брали участь у перевезенні ракет з Ірану до Росії.