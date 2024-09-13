Россия лишила аккредитации шестерых сотрудников посольства Британии

Россия лишила шестерых сотрудников посольства Великобритании аккредитации, обвинив их в разведывательной и подрывной деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское агентство "Интерфакс", ссылаясь на заявление Центра общественных связей ФСБ России.

ФСБ заявила, что получила документы, которые якобы свидетельствуют, что в Британии главным подразделением, которое "координирует проведение подрывной политики на российском направлении", является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании. Его главной задачей в ФСБ называли нанесение России стратегического поражения.

"На основании предоставленных ФСБ России документов, а также в качестве ответной меры на многочисленные недружественные шаги Лондона МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами прекращена аккредитация шести сотрудников политического отдела посольства Великобритании в Москве, в действиях которых были выявлены признаки проведения разведывательно-подрывной работы", – заявили в Центре общественных связей ФСБ.

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Имена лишенных аккредитации британских дипработников официально не называют. Впрочем, в эфире пропагандистского "России 24" показали фото сотрудников посольства и назвали их имена. Это Джессика Дейвенпорт, Грейс Элвин, Эндрю Дафт Каллум, Кэтрин Макдоннал, Томас Джон Гиксон и Блейк Паттел.

Напомним, британское Министерство иностранных дел в среду, 11 сентября, вызвало временного поверенного в делах Ирана в связи с передачей иранских баллистических ракет России.

Ранее Британия ввела санкции против иранских физических и юридических лиц, причастных к производству беспилотников и ракет, а также против российских грузовых кораблей, которые участвовали в перевозке ракет из Ирана в Россию.