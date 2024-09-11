Британія викликала іранського дипломата через передачу Росії балістики

Британське Міністерство закордонних справ у середу, 11 вересня, викликало тимчасового повіреного у справах Ірану у зв'язку з переданням іранських балістичних ракет Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства Великої Британії вказано, що виклик глави посольства Ірану відбувся "в координації з європейськими партнерами і за дорученням міністра закордонних справ".

"Уряд Великої Британії чітко заявив, що будь-яка передача балістичних ракет Росії розглядатиметься як небезпечна ескалація, що спричинить значну реакцію", – додали там.

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Раніше стало відомо про виклик глави посольства Ірану в Нідерландах у зв'язку з новою військовою допомогою Росії.

Британія напередодні запровадила санкції проти іранських фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва безпілотників і ракет, а також проти російських вантажних кораблів, які, за її словами, брали участь у перевезенні ракет з Ірану до Росії.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні підтвердив, що Іран передав балістичні ракети Росії для використання в Україні, через що нові санкції проти Тегерана є неминучими.