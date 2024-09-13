Британська контртерористична поліція долучиться до розслідування раптової смерті на Гібралтарі 32-річного Девіда Ноулза, автора вкрай популярного подкасту про війну в Україні для видання The Daily Telegraph.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Девід Ноулз раптово помер у неділю після підозри на зупинку серця під час відпочинку на Гібралтарі. Його подкаст Ukraine: The Latest був запущений The Daily Telegraph на початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Девід Ноулз

На початку останнього випуску один зі співведучих Ноулза Домінік Ніколс оголосив про смерть свого колеги: "Друзі, у мене погані новини. Наш прекрасний друг Девід Ноулз раптово помер на вихідних після невідкладної медичної допомоги".

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Поліція і судмедексперт Гібралтару розслідують його смерть, і незабаром очікуються результати розтину. У заяві Королівської поліції Гібралтару (RGP) йдеться, що до поліції Великої Британії було надіслано запит про надання спеціалізованої допомоги, хоча "наразі немає жодних конкретних причин для занепокоєння у зв'язку з цією смертю".

У відповідь на запит RGP про взаємодопомогу, детективи Контртерористичної поліції Великої Британії були призначені для надання підтримки розслідуванню RGP, зважаючи на їхні наявні можливості та досвід роботи з міжнародними запитами.

У родині Ноулза взяли до уваги заяву RGP, зокрема, твердження, що "на цей момент немає ніяких конкретних причин для занепокоєння з приводу смерті".

У 2023 році Ноулз був включений до списку працівників британських ЗМІ, яким заборонений в'їзд до Росії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Ноулз та інші журналісти були "причетні до фабрикування антиросійських історій для просування в ЗМІ".

Батько Девіда Пітер розповів, що його син був повністю залучений в історію повномасштабного вторгнення РФ в Україну та його впливом на український народ, здійснивши чотири поїздки в країну і завжди плануючи наступну.

Раніше стало відомо, що Росія позбавила шістьох співробітників посольства Великої Британії акредитації, звинувативши їх у розвідувальній та підривній діяльності.