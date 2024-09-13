Контртеррористическая полиция Британии расследует внезапную смерть автора подкаста о войне в Украине

Британская контртеррористическая полиция присоединится к расследованию внезапной смерти на Гибралтаре 32-летнего Дэвида Ноулза, автора популярного подкаста о войне в Украине для издания The Daily Telegraph.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Дэвид Ноулз внезапно умер в воскресенье после подозрения на остановку сердца во время отдыха на Гибралтаре. Его подкаст Ukraine: The Latest был запущен The Daily Telegraph в начале полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Дэвид Ноулз

В начале последнего выпуска один из соведущих Ноулза Доминик Николс объявил о смерти коллеги: "Друзья, у меня плохие новости. Наш прекрасный друг Дэвид Ноулз внезапно скончался на выходных после неотложной медицинской помощи".

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Полиция и судмедэксперт Гибралтара расследуют его смерть, вскоре ожидаются результаты вскрытия. В заявлении Королевской полиции Гибралтара (RGP) говорится, что в полицию Великобритании был направлен запрос о предоставлении специализированной помощи, хотя "пока нет никаких конкретных причин для беспокойства в связи с этой смертью".

В ответ на запрос RGP о взаимопомощи детективы Контртеррористической полиции Великобритании были назначены для оказания поддержки расследованию RGP, учитывая их возможности и опыт работы с международными запросами.

В семье Ноулза приняли во внимание заявление RGP, в частности, утверждение, что "на данный момент нет никаких конкретных причин для беспокойства по поводу смерти".

В 2023 году Ноулз был включен в список работников британских СМИ, которым запрещен въезд в Россию.

Министерство иностранных дел России заявило, что Ноулз и другие журналисты были "причастны к фабрикации антироссийских историй для продвижения в СМИ".

Отец Дэвида Питер рассказал, что его сын был полностью вовлечен в историю полномасштабного вторжения РФ в Украину и его влияния на украинский народ, совершив четыре поездки в страну и всегда планируя следующую.

Ранее стало известно, что Россия лишила шесть сотрудников посольства Великобритании аккредитации, обвинив их в разведывательной и подрывной деятельности.