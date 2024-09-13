Трамп більше не хоче брати участь у президентських дебатах, бо "він виграв"

Колишній президент США Дональд Трамп оголосив у четвер, що не братиме участь у чергових президентських дебатах з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Кампанія Гарріс закликала до ще одних дебатів після того, як віцепрезидентка і Трамп зіткнулися на президентських дебатах на телеканалі ABC у Філадельфії. Гарріс повторила цей заклик в четвер.

"ТРЕТІХ ДЕБАТІВ НЕ БУДЕ!" – написав Трамп (великі літери збережені відповідно до оригіналу) у соціальній мережі Truth Social, посилаючись на свої перші дебати з президентом Джо Байденом у червні та другі з Гарріс у вівторок.

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Він сказав, що Гарріс "ПОВИННА зосередитися на тому, що вона повинна була робити протягом останніх майже чотирьох років".

Кампанія Гарріс заявила, що не сприймає заяву Трампа за чисту монету. "Він змінює свою позицію щодня. Я передбачаю, що будуть ще одні", – сказав старший радник Гарріс.

Після дебатів у Філадельфії Трамп захищав свій виступ перед журналістами. Він заявив, що модератори ABC були "дуже несправедливими". Наступного дня в ефірі Fox News Трамп сказав, що не знає, чи хоче брати участь у наступних дебатах, та продовжував стверджувати, що він виграв.

"У світі боксу або UFC, коли бійця б'ють або нокаутують, він встає і кричить: "Я ВИМАГАЮ РЕМАТЧ, Я ВИМАГАЮ РЕМАТЧ!". Так само і з дебатами. Вчора ввечері її жорстоко побили. Кожне опитування показує, що ми перемагаємо", – написав Трамп у середу у Truth Social.

Станом на ранок четверга всі основні соціологічні опитування щодо дебатів показали, що перемогу здобула Гарріс.

Нагадаємо, Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну" та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Докладніше про це читайте у статті Гарріс починає і перемагає: що показали президентські дебати і що говорили про Україну.