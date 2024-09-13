Трамп больше не хочет участвовать в президентских дебатах, потому что "он выиграл"

Бывший президент США Дональд Трамп объявил в четверг, что не будет участвовать в очередных президентских дебатах с вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

Кампания Харрис призвала к еще одним дебатам после того, как вице-президент и Трамп сошлись на президентских дебатах на телеканале ABC в Филадельфии. Харрис повторила этот призыв в четверг.

"ТРЕТЬИХ ДЕБАТОВ НЕ БУДЕТ!" – написал Трамп (большие буквы сохранены в соответствии с оригиналом) в социальной сети Truth Social, ссылаясь на свои первые дебаты с президентом Джо Байденом в июне и вторые с Харрис во вторник.

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Он сказал, что Харрис "ДОЛЖНА сосредоточиться на том, что она должна была делать в течение последних почти четырех лет".

Кампания Харрис заявила, что не воспринимает заявление Трампа за чистую монету. "Он меняет свою позицию каждый день. Я предвижу, что будут еще одни", – сказал старший советник Харрис.

После дебатов в Филадельфии Трамп защищал свое выступление перед журналистами. Он заявил, что модераторы ABC были "очень несправедливыми". На следующий день в эфире Fox News Трамп сказал, что не знает, хочет ли участвовать в следующих дебатах, и продолжал утверждать, что он выиграл.

"В мире бокса или UFC, когда бойца избивают или нокаутируют, он встает и кричит: "Я ТРЕБУЮ РЕМАТЧ, Я ТРЕБУЮ РЕМАТЧ!". Так же и с дебатами. Вчера вечером ее жестоко избили. Каждый опрос показывает, что мы побеждаем", – написал Трамп в среду в Truth Social.

По состоянию на утро четверга все основные социологические опросы по дебатам показали, что победу одержала Харрис.

Напомним, Трамп на дебатах уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну" и утверждая, что реальные человеческие потери в ней якобы достигают миллионов.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.