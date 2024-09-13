Впервые за 20 лет два немецких корабля пересекли Тайваньский пролив

В пятницу, 13 сентября, два корабля Военно-морских сил Германии прошли через "чувствительный" Тайваньский пролив, осуществив первый такой транзит за последние 20 лет.

Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и Министерства обороны Тайваня, пишет "Европейская правда".

Выступая в Берлине, Писториус подтвердил прохождение фрегата "Баден-Вюртемберг" и судна снабжения "Франкфурт-на-Майне".

"Международные воды есть международные воды. Это самый короткий и, учитывая погодные условия, самый безопасный маршрут. Поэтому мы проходим", – сказал он.

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Представитель Министерства иностранных дел Германии заявил, что страна не обязана уведомлять другие государства о любых подобных шагах.

Министерство обороны Тайваня заявило, что утром 13 сентября два корабля ВМС Германии направлялись через Тайваньский пролив в южном направлении.

Как отметило тайваньское оборонное ведомство, военные осуществляли мониторинг и ситуация оставалась "в норме".

Собеседник журналистов в силовых структурах рассказал, что этот проход был "громким и четким" заявлением Берлина о том, что он стоит вместе со своими союзниками на страже соблюдения международных правил.

Как известно, Китай рассматривает Тайвань как самопровозглашенную провинцию, а воды Тайваньского пролива – как китайские, а не международные.

Еще в мае глава МИД Германии Анналена Бербок не исключала, что фрегат "Баден-Вюртемберг" пересечет Тайваньский пролив во время своей будущей тихоокеанской миссии.

Этим летом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что будет пытаться сдерживать Китай от вторжения на Тайвань во время своего второго срока в должности.