На заході Франції старшокласник захопився ІДІЛ і хотів зарізати вчительку

Французькі правоохоронці затримали в комуні Резе, що в окрузі Нант на заході країни, старшокласника, якого підозрюють у намірах зарізати вчительку та захопленні екстремістською ідеологією "Ісламської держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Неповнолітній учень ліцею в Резе, як зазначається, писав у Telegram під псевдо "ісламістського воїна", погрожуючи зарізати вчительку.

Це сталось після того, як педагог покарала учня через імітування стрілянини зі зброї та виконання домашнього завдання арабською мовою.

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Під час обшуку в будинку старшокласника знайшли два ножі та прапор "Ісламської держави". Правоохоронці також вилучили його комп'ютерну техніку.

У Національній антитерористичній прокуратурі Франції повідомили Le Figaro, що старшокласник раніше не потрапляв у їхнє поле зору і що вони не беруть участі в розслідуванні справи, якою займається місцева прокуратура.

В управлінні освіти Нанта сказали, що перебувають на зв’язку з керівництвом ліцею, а затриманого старшокласника притягнуть "до дисциплінарної відповідальності".

Раніше повідомлялось, що у швейцарському кантоні Вале триває розслідування стосовно 11-річного хлопця, якого підозрюють у захопленні ісламістськими екстремістськими поглядами.

А минулого місяця в Австрії заарештували 17-річного підлітка за підозрою в підготовці теракту на концерті американської виконавиці Тейлор Свіфт.