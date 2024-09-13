На западе Франции старшеклассник увлекся ИГИЛ и хотел зарезать учительницу

Французские правоохранители задержали в коммуне Резе, что в округе Нант на западе страны, старшеклассника, которого подозревают в намерениях зарезать учительницу и увлечении экстремистской идеологией "Исламского государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Несовершеннолетний ученик лицея в Резе, как отмечается, писал в Telegram под псевдонимом "исламистского воина", угрожая зарезать учительницу.

Это произошло после того, как педагог наказала ученика за имитацию стрельбы из оружия и выполнение домашнего задания на арабском языке.

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Во время обыска в доме старшеклассника нашли два ножа и флаг "Исламского государства". Правоохранители также изъяли его компьютерную технику.

В Национальной антитеррористической прокуратуре Франции сообщили Le Figaro, что старшеклассник ранее не попадал в их поле зрения и что они не участвуют в расследовании дела, которым занимается местная прокуратура.

В управлении образования Нанта сказали, что находятся на связи с руководством лицея, а задержанного старшеклассника привлекут "к дисциплинарной ответственности".

Ранее сообщалось, что в швейцарском кантоне Вале продолжается расследование в отношении 11-летнего парня, которого подозревают в увлечении исламистскими экстремистскими взглядами.

А в прошлом месяце в Австрии арестовали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на концерте американской исполнительницы Тейлор Свифт.