У Швейцарії 11-річного хлопця підозрюють у зв’язках із ісламськими екстремістами

У швейцарському кантоні Вале триває розслідування стосовно 11-річного хлопця, якого підозрюють у захопленні ісламістськими екстремістськими поглядами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Суд у справах неповнолітніх адміністративного центру Вале, міста Сьйон, повідомив, що в червні кантональна поліція допитала 11-річного у зв'язку з публікацією "расистського і дискримінаційного контенту в соціальних мережах".

Підліток зізнався, що контактував з людьми за кордоном, які, ймовірно, були близькі до екстремістських рухів. За інформацією SRF, правоохоронці допускають, що йдеться про ісламізм.

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У зв’язку з цим поліція Вале відкрила провадження за кримінальним законодавством щодо неповнолітніх проти 11-річного підлітка, громадянство якого не розголошується.

Наразі підліток перебуває на волі, до нього застосували "соціально-виховні заходи". За даними суду у справах неповнолітніх Сьйона, триває подальше розслідування.

Як пише SRF, це перший випадок, коли дитина такого віку фігурує в розслідуванні стосовно поширення чи пропаганди екстремістських ідей.

Нагадаємо, минулого місяця в Австрії заарештували 17-річного підлітка за підозрою в підготовці теракту на концерті американської виконавиці Тейлор Свіфт.

А минулого року 16-річний підліток був заарештований за ймовірне планування нападу на синагогу у Відні.