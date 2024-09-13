Білий дім: США поки не змінюють політику щодо ударів по території Росії

Сполучені Штати у п'ятницю не робитимуть оголошень про зміну політики щодо надання Україні дозволу на використання ракет дальнього радіуса дії.

Про це заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Кірбі порадив не очікувати серйозних оголошень щодо цього питання за підсумками зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером у Вашингтоні.

"Наша позиція щодо надання Україні ракет дальнього радіуса дії для ударів всередині Росії не змінилася. Я б не очікував серйозних оголошень щодо цього за підсумками зустрічі, що відбувається сьогодні", – сказав він.

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ВИПРАВЛЕНО: Зауважимо, що коментар речника, виходячи з його заяви, стосувався саме змін за підсумками переговорів зі Стармером.

Окрім цього, речник Білого дому заявив, що США серйозно ставляться до попередження очільника Кремля Владіміра Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети дальнього радіуса дії західного виробництва в Росію. Утім, він зауважив, що у цих погрозах немає нічого нового. "Це не та риторика, якої ми не чули від нього раніше", – зазначив Кірбі.

У четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.