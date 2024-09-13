Белый дом: США не меняют политику в отношении ударов по территории России

Соединенные Штаты не планируют менять политику относительно предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего радиуса действия.

Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Кирби посоветовал не ожидать серьезных объявлений по этому вопросу на фоне встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Британии Киром Стармером в Вашингтоне.

"Наша позиция о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия для ударов внутри России не изменилась. Я бы не ожидал серьезных объявлений по этому поводу", – сказал он.

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Кроме этого, представитель Белого дома заявил, что США серьезно относятся к предупреждению главы Кремля Владимира Путина о том, что он будет считать Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина запустит ракеты дальнего радиуса действия западного производства в Россию.

"Это не та риторика, которую мы не слышали от него раньше", – отметил он и добавил, что США воспринимают эти комментарии серьезно.

В четверг Путин заявил, что разрешение Украине ударять западными ракетами по РФ будет означать прямое участие стран НАТО и европейских стран в войне в Украине.

Глава правительства Британии Кир Стармер в ответ на запугивания Путина заявил, что это глава РФ начал войну в Украине и он может закончить ее в любой момент.

В ЕС заявили, что угрозы Путина не изменят позиции Евросоюза по поддержке Украины.