Блінкен: RT збирає гроші на фінансування армії Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 13 вересня, оголосив про запровадження додаткових санкцій проти рупора російської пропаганди RT, який співпрацює з розвідкою Кремля.

Про це він сказав на брифінгу в Держдепі, повідомляє "Європейська правда".

Блінкен наголосив, що RT співпрацює безпосередньо з російською розвідкою, яка створила на базі каналу кіберпідрозділ, відповідальний за глобальні операції впливу Кремля – наприклад вплив на вибори в Молдові.

Крім того, пропагандистський канал також веде краудфандингову програму, через яку збирають кошти для "підтримки та постачання військового обладнання російським військовим частинам в Україні".

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"Це снайперські гвинтівки, глушники, бронежилети, прилади нічного бачення, безпілотники, радіообладнання, місця для особистого озброєння, дизельні генератори. Хоча краудфандингова кампанія відкрита, приховано те, що цією програмою керують керівники RT", – підкреслив державний секретар.

Він заявив, що США запроваджують санкції на три юридичні та дві фізичні особи "за приховані операції Росії з глобального впливу, зокрема втручання в демократію Молдови та її майбутні вибори".

Блінкен додатково підкреслив, що Росія використовує дезінформацію як зброю для "підриву і поляризації вільних і відкритих суспільств у кожному куточку світу".

"У відповідь на це сьогодні Сполучені Штати, Велика Британія і Канада розпочинають спільну дипломатичну кампанію, щоб згуртувати союзників і партнерів по всьому світу, щоб вони приєдналися до нас у боротьбі із загрозою, яку становить RT та інші механізми російської дезінформації і прихованого впливу", – анонсував він.

Це останні дії Вашингтона у відповідь на посилення російської пропаганди та спроби її втручання у вибори президента США.

Раніше Міністерство фінансів США наклало санкції на менеджмент RT та пов’язані з ним компанії через спробу втручання в американські президентські вибори.

А американський Мін’юст також оголосив звинувачення двом працівникам цього пропагандистського каналу за порушення вимог до іноагентів і відмивання грошей.