Блинкен: RT собирает деньги на финансирование армии России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 13 сентября, объявил о введении дополнительных санкций против рупора российской пропаганды RT, который сотрудничает с разведкой Кремля.

Об этом он сказал на брифинге в Госдепе, сообщает "Европейская правда".

Блинкен отметил, что RT сотрудничает непосредственно с российской разведкой, которая создала на базе канала киберподразделение, ответственное за глобальные операции влияния Кремля – например влияние на выборы в Молдове.

Кроме того, пропагандистский канал также ведет краудфандинговую программу, через которую собирают средства для "поддержки и поставки военного оборудования российским военным частям в Украине".

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"Это снайперские винтовки, глушители, бронежилеты, приборы ночного видения, беспилотники, радиооборудование, места для личного вооружения, дизельные генераторы. Хотя краудфандинговая кампания открыта, скрыто то, что этой программой руководят руководители RT", – подчеркнул государственный секретарь.

Он заявил, что США вводят санкции на три юридических и два физических лица "за скрытые операции России по глобальному влиянию, в том числе вмешательство в демократию Молдовы и ее предстоящие выборы".

Блинкен дополнительно подчеркнул, что Россия использует дезинформацию как оружие для "подрыва и поляризации свободных и открытых обществ в каждом уголке мира".

"В ответ на это сегодня Соединенные Штаты, Великобритания и Канада начинают совместную дипломатическую кампанию, чтобы сплотить союзников и партнеров по всему миру, чтобы они присоединились к нам в борьбе с угрозой, которую представляет RT и другие механизмы российской дезинформации и скрытого влияния", – анонсировал он.

Это последние действия Вашингтона в ответ на усиление российской пропаганды и попытки ее вмешательства в выборы президента США.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.