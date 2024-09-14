Сибіга вважає, що у Євросоюзі вже зараз мають сприймати Україну як країну-члена

Європейському союзу необхідно змінити своє бачення України і вже зараз почати сприймати її, як країну-члена.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", таку заяву під час 20-ї щорічної зустрічі YES зробив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми країна Європейського союзу – ця логіка має відпрацьовуватися (євроінституціями – Ред.) вже сьогодні",– заявив міністр.

Прикладом цієї логіки він називає підготовку бюджету ЄС на наступний семирічний період, який почне діяти з 2027 року.

Реклама:

"Необхідно, щоби наступний семеричний бюджет ЄС відображав логіку розширення і членства України",– вважає Сибіга.

При цьому така логіка накладає й додаткові зобов’язання на Україну.

"Україна має доєднатися до всіх заяв ЄС – це має бути стовідсоткове приєднання до позиції ЄС",– пояснив він.

Голова МЗС України сподівається, що головуватиме Польщі у ЄС у першому півріччі наступного року допоможе змінити бачення ЄС України.

"Ми також сподіваємося на підтримці Польщею паралельного відкриття кластерів, саме паралельного, а не поступового – і в цьому ми потребуємо підтримки наших союзників у ЄС",– резюмує Андрій Сибіга.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Євросоюз.

У березні цього року Шмигаль заявляв, що Україна зможе приєднатись до ЄС після завершення війни, а домашню роботу для цього виконає за два роки.