Сибига считает, что в Евросоюзе уже сейчас должны воспринимать Украину как страну-члена

Европейскому союзу необходимо изменить свое видение Украины и уже сейчас начать воспринимать ее, как страну-члена.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", такое заявление во время 20-й ежегодной встречи YES сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Мы страна Европейского союза – эта логика должна отрабатываться (евроинститутами – Ред.) уже сегодня",– заявил министр.

Примером этой логики он называет подготовку бюджета ЕС на следующий семилетний период, который начнет действовать с 2027 года.

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"Необходимо, чтобы следующий семилетний бюджет ЕС отражал логику расширения и членства Украины",– считает Сибига.

При этом такая логика накладывает и дополнительные обязательства на Украину.

"Украина должна присоединиться ко всем заявлениям ЕС – это должно быть стопроцентное присоединение к позиции ЕС",– пояснил он.

Глава МИД Украины надеется, что председательство Польши в ЕС в первом полугодии следующего года поможет изменить видение ЕС Украины.

"Мы также надеемся на поддержку Польшей параллельного открытия кластеров, именно параллельного, а не постепенного – и в этом мы нуждаемся в поддержке наших союзников в ЕС",– резюмирует Андрей Сибига.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что целью Украины является не позднее конца 2025 года быть готовой к вступлению в Евросоюз.

В марте этого года Шмыгаль заявлял, что Украина сможет присоединиться к ЕС после завершения войны, а домашнюю работу для этого выполнит за два года.