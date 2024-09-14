Молдова откроет только 5 участков в РФ для своих граждан на предстоящих выборах

На президентских выборах 2024 года Молдова откроет на территории России только 5 избирательных участков для своих граждан, которые там проживают и захотят голосовать.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила, что на президентских выборах 20 октября в России для граждан Молдовы будут работать только пять избирательных участков.

"Ситуация с безопасностью в России в течение 2024 года существенно ухудшилась. Учитывая эти риски, организацию выборов в России следует проводить с особой осторожностью, а места для избирательных участков выбирать с учетом уровня безопасности в вопросе ПВО и поддержания общественного порядка", – отметили в ЦИК.

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Всего Молдова откроет для своих граждан за рубежом 234 избирательных участка. Больше всего участков будет в Италии (60), Германии (26) и Франции (20).

Еще в августе в ЦИК говорили, что в России может быть 29 избирательных участков.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдовы 12 сентября зарегистрировала действующую главу государства Майю Санду кандидатом на президентских выборах.

Санду стала вторым зарегистрированным кандидатом на выборах президента Молдовы. Первым был бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло, которого поддерживает Партия социалистов.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

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