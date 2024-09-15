Трамп: Завершити війну в Україні треба "з допомогою сили і мудрості" 

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну в Україні у разі повторного обрання президентом – він сказав, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп говорив у короткому зверненні до учасників 20-ї щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Трамп записав своє звернення на прохання експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона у літаку дорогою на передвиборчий мітинг в Аризоні.

"Я дуже добре знаю президента Путіна, я дуже добре знаю президента Зеленського, і я думаю, що це (врегулювання війни. – Ред.) потрібно зробити, і ми повинні зробити це, і зробити це за допомогою сили і мудрості", – сказав він у зверненні.

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Трамп знову заявив, що якби він був президентом, то війни Росії проти України "ніколи б не сталося".

"Через 53 дні у нас вибори. Вони багато чого змінять, зокрема й щодо цієї війни", – зазначив кандидат у президенти США від Республіканської партії.

Нагадаємо, днями кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни в Україні, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

Під час зустрічі YES радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван розгромив "мирний план" Джей Ді Венса.

Колишній держсекретар США в адміністрації Трампа Майк Помпео вважає, що пропозиції, озвучені Джей Ді Венсом, суперечать інтересам Сполучених Штатів.