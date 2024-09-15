Сибіга пояснив, чому Заходу не варто боятись погроз Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х (Twitter) в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Погрози Путіна, за словами міністра, не діють, тому союзники України не повинні піддаватися на них.

Навесні 2022 року Путін попереджав про нечувані наслідки, якщо Захід надасть Україні зброю для оборони. Але, як відзначив Сибіга, зброю надали і Путін нічого не зробив. Подібна риторика повторювалася багато разів протягом останніх років

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Міністр зауважив, що Путін погрожував наслідками розширення НАТО, але нічого не зробив, коли Фінляндія та Швеція приєдналися до НАТО. Попри всі погрози, додав Сибіга, Путін нічого не зробив, коли Україна отримала F-16.

"Щоразу, коли Путін стикається із силою, він відступає і знаходить способи пояснити це своїм людям. Путін погрожує, щоб послабити підтримку України. Натомість союзники мають її посилити. Зняти обмеження. Зміцнити далекобійність, повітряний щит, економічну, енергетичну стійкість України", – переконаний глава МЗС.

Нагадаємо, у четвер Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

Глава уряду Британії Кір Стармер у відповідь на залякування Путіна заявив, що це глава РФ розпочав війну в Україні і він може закінчити її в будь-який момент.

У ЄС заявили, що погрози Путіна не змінять позиції Євросоюзу стосовно підтримки України.