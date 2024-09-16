Байден наказав надати Секретній службі всі необхідні ресурси для захисту Трампа

Американський президент Джо Байден засудив новий ймовірний замах на кандидата в лідери США Дональда Трампа та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.

Про це йдеться у заяві, яку опублікувала пресслужба Білого дому, передає "Європейська правда".

Байден проінформував, що наразі триває активне розслідування цього інциденту, правоохоронці збирають більше деталей про те, що сталося. Він доручив своїй команді продовжувати забезпечувати наявність у Секретної служби всіх ресурсів, можливостей та заходів захисту, які необхідні для забезпечення подальшої безпеки Трампа.

Він акцентував, що підозрюваний перебуває під вартою та висловив полегшення, що з колишній президент США не постраждав.

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"Підозрюваний перебуває під вартою, і я високо оцінюю роботу Секретної служби та їхніх партнерів з правоохоронних органів за пильність та зусилля, спрямовані на убезпечення колишнього президента та його оточення. Я відчуваю полегшення від того, що колишній президент не постраждав", – йдеться у заяві Байдена.

У кампанії Дональда Трампа раніше повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Це вже другий подібний випадок після того, як у липні в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.

Під час того інциденту Трамп отримав поранення, також загинув один із учасників мітингу. Стрільця, 20-річного Томаса Метью Крукса, вбили на місці агенти Секретної служби США.

Розслідування замаху на експрезидента досі триває.