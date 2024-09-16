Байден приказал предоставить Секретной службе все необходимые ресурсы для защиты Трампа

Американский президент Джо Байден осудил новое вероятное покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.

Об этом говорится в заявлении, которое опубликовала пресс-служба Белого дома, передает "Европейская правда".

Байден проинформировал, что сейчас идет активное расследование этого инцидента, правоохранители собирают больше деталей о том, что произошло. Он поручил своей команде продолжать обеспечивать наличие у Секретной службы всех ресурсов, возможностей и мер защиты, которые необходимы для обеспечения дальнейшей безопасности Трампа.

Он акцентировал, что подозреваемый находится под стражей и выразил облегчение, что с бывший президент США не пострадал.

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"Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за бдительность и усилия, направленные на обеспечение безопасности бывшего президента и его окружения. Я чувствую облегчение от того, что бывший президент не пострадал", – говорится в заявлении Байдена.

В кампании Дональда Трампа ранее сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.

Это уже второй подобный случай после того, как в июле в кандидата в президенты США от Республиканской партии стреляли на митинге в Пенсильвании.

Во время того инцидента Трамп получил ранения, также погиб один из участников митинга. Стрелка, 20-летнего Томаса Мэтью Крукса, убили на месте агенты Секретной службы США.

Расследование покушения на экс-президента до сих пор продолжается.