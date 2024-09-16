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У Чехії стало відомо про першу жертву катастрофічних повеней

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Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 11:03 — Марія Ємець

У Чехії підтвердили першу смерть внаслідок катастрофічних повеней, що почалися після екстремальних злив у низці країн Центральної Європи. 

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

У поліції в інтерв’ю 16 вересня підтвердили, що в районі міста Брунталь на північному сході одна людина втонула у річці Красовка. 

Також зареєстровано сім повідомлень про зниклих безвісти з різних регіонів. З них троє їхали автомобілем, який опинився у потоці в районі Ліпова-Лазне.

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Рятувальники опублікували відео порятунку трьох дітей віком 10-15 років у місті Броумов на північному сході, яких знесло водою і вони очікували допомоги, тримаючись за гілки дерева.

Рятувальники показують кадри допомоги мешканцям багатьох населених пунктів у постраждалих регіонах.

В понеділок оголосили евакуацію мешканців району Пршивоз міста Острави, допускають евакуацію також у місті Крнов.  

Від масштабних повеней потерпає і польська частина Сілезії, у Польщі відомо вже про двох загиблих

Також у Польщі опублікували фото наслідків руйнувань від повені, яка затопила нижньосілезьке місто Льондек-Здруй біля кордону з Чехією.

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Чехія стихійні лиха
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