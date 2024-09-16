У Чехії стало відомо про першу жертву катастрофічних повеней
Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 11:03 —
У Чехії підтвердили першу смерть внаслідок катастрофічних повеней, що почалися після екстремальних злив у низці країн Центральної Європи.
Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".
У поліції в інтерв’ю 16 вересня підтвердили, що в районі міста Брунталь на північному сході одна людина втонула у річці Красовка.
Також зареєстровано сім повідомлень про зниклих безвісти з різних регіонів. З них троє їхали автомобілем, який опинився у потоці в районі Ліпова-Лазне.
Рятувальники опублікували відео порятунку трьох дітей віком 10-15 років у місті Броумов на північному сході, яких знесло водою і вони очікували допомоги, тримаючись за гілки дерева.
Ptáte se, čím nám můžete v těchto náročných dnech pomoct? Dbejte našich pokynů a neriskujte. Dnes jsme museli zachraňovat hned několik lidí. V Broumově to byly tři nezletilé osoby, které se dostaly do rozvodněného toku a držely se pouze větví stromu, dvě pak byly v péči @zzskhk. pic.twitter.com/cq8BfnuSYv– HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) September 15, 2024
Рятувальники показують кадри допомоги мешканцям багатьох населених пунктів у постраждалих регіонах.
Máme za sebou náročné dny a další nás čekají. Od pátku 13. do neděle 15. 9. zasahovaly jednotky v @hkregion u asi 1200 událostí. Za jeden víkend jsme tak zvládli sedminu toho, co za celý loňský rok. Během noci se situace z pohledu zásahové činnosti relativně uklidnila. pic.twitter.com/WSR3b2AIJ0– HZS Královéhradeckého kraje (@hzskhk) September 16, 2024
В понеділок оголосили евакуацію мешканців району Пршивоз міста Острави, допускають евакуацію також у місті Крнов.
Від масштабних повеней потерпає і польська частина Сілезії, у Польщі відомо вже про двох загиблих.
Також у Польщі опублікували фото наслідків руйнувань від повені, яка затопила нижньосілезьке місто Льондек-Здруй біля кордону з Чехією.