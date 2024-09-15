У Польщі повідомили про другу жертву великої повені

У місті Б'єльсько-Б'яла Сілезького воєводства у струмку знайшли тіло чоловіка, який, як вважають, став жертвою повені.

Про це повідомила радіостанція RMF FM, пише "Європейська правда".

Тіло чоловіка без внутрішніх пошкоджень знайшли в струмку, у якому на той момент рівень води становив всього 25 сантиметрів, але вночі він був у рази вищим.

Прокуратура розслідує обставини загибелі чоловіка. Наразі невідомо, що стало безпосередньою причиною його смерті, але радіостанція відзначає, що він став жертвою повені.

Реклама:

Прем'єр-міністр Дональд Туск підкреслив під час ранкової конференції в неділю, що ситуація в багатьох місцях драматична, і закликав дотримуватися рекомендацій служб щодо евакуації.

Туск також повідомив про першу загиблу людину в Клодзко. Він не надав подальших подробиць про обставини, за яких сталася смерть людини.

Пізніше Тобіаш Фонфара з повітового відділення поліції у Клодзко повідомив, що мова йде про смерть чоловіка в селі Кросновіце

"Ми отримали таке повідомлення, але наші співробітники поки що не можуть дістатися до Кросновіце, оскільки село затоплене. Ми не маємо жодних висновків у цій справі. Ми не знаємо, які були обставини і причини смерті", – сказав співробітник поліції.

Як повідомляла "ЄП", у кількох країнах Центральної Європи вирують повені.

Місцевих жителів Нижньої Австрії доводиться евакуювати через повені, висока вода дісталась і до Відня.

Крім того, чотири людини загинули через повені в Румунії, а в Чехії без світла залишилися сотні тисяч людей та почали руйнуватись будинки.

У Польщі висока вода зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни.