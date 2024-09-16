У Польщі публікують фото наслідків катастрофічної повені на півдні країни

Польські міста Строне-Шльонські та Лондек-Здруй постраждали внаслідок повені: очевидці стверджують – було гірше, ніж у 1997 році, коли країна постраждала від масштабного стихіного лиха.

Польське видання RMF24 опублікувало кадри того, як виглядає місто, передає "Європейська правда".

Як відомо, у Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою.

Журналісти розповіли, що через повінь до Лондека-Здруя було неможливо дістатися з польського боку, оскільки всі дороги непрохідні, Сторне Шльонське також було відрізане від світу. Внаслідок цього, журналісти PAP дісталися до Лондека-Здруя з чеського боку через село Яворник.

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Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Очевидець поділився із журналістами, що нічого не віщувало такого масштабного лиха.

"Сьогодні було гірше, ніж у 1997 році", – наголосив він.

Фото: PAP

Фото: PAP

Фото: PAP

Раніше стало відомо про другу жертву повені у Польщі, а також – про руйнування мосту у місті Глухолази на південному заході країни.