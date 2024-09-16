У Польщі публікують фото наслідків катастрофічної повені на півдні країни
Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 08:20 —
Польські міста Строне-Шльонські та Лондек-Здруй постраждали внаслідок повені: очевидці стверджують – було гірше, ніж у 1997 році, коли країна постраждала від масштабного стихіного лиха.
Польське видання RMF24 опублікувало кадри того, як виглядає місто, передає "Європейська правда".
Як відомо, у Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства внаслідок повені була пошкоджена дамба на річці Моравка, у результаті місто фактично опинилось під водою.
Журналісти розповіли, що через повінь до Лондека-Здруя було неможливо дістатися з польського боку, оскільки всі дороги непрохідні, Сторне Шльонське також було відрізане від світу. Внаслідок цього, журналісти PAP дісталися до Лондека-Здруя з чеського боку через село Яворник.
Очевидець поділився із журналістами, що нічого не віщувало такого масштабного лиха.
"Сьогодні було гірше, ніж у 1997 році", – наголосив він.
Раніше стало відомо про другу жертву повені у Польщі, а також – про руйнування мосту у місті Глухолази на південному заході країни.