Президентку Молдови в прямому ефірі перервав землетрус

Молдовська президентка Мая Санду була змушена перервати свою відповідь під час прямоефірного інтерв’ю, коли у студії відчули підземні поштовхи.

Про це повідомив телеканал Moldova 1, якому Санду давала інтерв'ю, пише "Європейська правда".

Під час відповіді Санду на питання ведучої починає дрижати студія. Президентка Молдови реагує шоком і замовкає з усмішкою на обличчі.

При цьому поштовхи у студії ведуча коментувала словами "Ух ти! Ух ти! У нас щось цікаве відбувається. У нас прем'єра землетрусу в прямому ефірі".

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Раніше стало відомо, що на сході Румунії зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала – найсильніший з початку року.

Афтершоки відчули жителі сусідніх Болгарії, Молдови та України.

Нагадаємо, це не перший подібний випадок: у 2020 році відеоінтерв’ю з тодішньою прем’єркою Ісландії Катрін Якобсдоттір для американського видання перервав 5-бальний землетрус.