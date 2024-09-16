Президента Молдовы в прямом эфире прервало землетрясение

Молдавский президент Майя Санду была вынуждена прервать свой ответ во время прямоэфирного интервью, когда в студии почувствовали подземные толчки.

Об этом сообщил телеканал Moldova 1, которому Санду давала интервью, пишет "Европейская правда".

Во время ответа Санду на вопрос ведущей начинает дрожать студия. Президент Молдовы реагирует шоком и замолкает с улыбкой на лице.

При этом толчки в студии ведущая комментировала словами "Ух ты! Ух ты! У нас что-то интересное происходит. У нас премьера землетрясения в прямом эфире".

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Ранее стало известно, что на востоке Румынии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 балла – самое сильное с начала года.

Афтершоки почувствовали жители соседних Болгарии, Молдовы и Украины.

Напомним, это не первый подобный случай: в 2020 году видеоинтервью с тогдашним премьером Исландии Катрин Якобсдоттир для американского издания прервало 5-балльное землетрясение.