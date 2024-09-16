Румунію сколихнув найсильніший з початку року землетрус, який відчули в Україні

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок о 17:40 в районі повіту Вранчя на сході Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HotNews.ro.

За даними румунського Інституту фізики Землі, землетрус став найсильнішим із початку 2024 року, а глибина його підземних поштовхів становила 140 кілометрів.

Румунські рятувальники закликали людей зберігати спокій з огляду на можливі повторні поштовхи.

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Як пише Digi24, осередки землетрусу відчули жителі Бухареста, а також сусідніх із Румунією держав – Болгарії, Молдови та України, зокрема міста Одеса, що за 340 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що "інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила".

Нинішній землетрус у Румунії став найсильнішим з початку року. Попередній мав магнітуду 4,4 і був зафіксований 1 серпня.