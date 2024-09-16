Міністр оборони Німеччини хоче посилення артилерійських спроможностей країни
Модернізація артилерії Бундесверу має набути конкретних обрисів на початку наступного року.
Про це заявив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до артилерійського училища в Ідар-Оберштайні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.
Міністерство працює над тим, щоб проекти про закупівлю колісної гаубиці RCH 155 і необхідних боєприпасів потрапили до Бундестагу на початку наступного року.
Пісторіус підтвердив, що кількість артилерійських батальйонів буде збільшено з нинішніх п'яти. Однак він не захотів сказати, скільки саме додаткових батальйонів буде створено.
"Це потрібно на рівні дивізії, це потрібно на рівні бригади. Тому нам буде потрібно кілька батальйонів у найближчі кілька років", – зазначив міністр.
Міністерство оборони також працює над проектами закупівель для системи, яка прийде на зміну ракетній установці Mars II, відомої як Puls.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у серпні заявив, що готовий до публічних дискусій щодо розміщення на німецькій території американських далекобійних ракет "Томагавк".
Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.
Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.
У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.