Модернізація артилерії Бундесверу має набути конкретних обрисів на початку наступного року.

Про це заявив федеральний міністр оборони Борис Пісторіус під час візиту до артилерійського училища в Ідар-Оберштайні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

Міністерство працює над тим, щоб проекти про закупівлю колісної гаубиці RCH 155 і необхідних боєприпасів потрапили до Бундестагу на початку наступного року.

Пісторіус підтвердив, що кількість артилерійських батальйонів буде збільшено з нинішніх п'яти. Однак він не захотів сказати, скільки саме додаткових батальйонів буде створено.

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"Це потрібно на рівні дивізії, це потрібно на рівні бригади. Тому нам буде потрібно кілька батальйонів у найближчі кілька років", – зазначив міністр.

Міністерство оборони також працює над проектами закупівель для системи, яка прийде на зміну ракетній установці Mars II, відомої як Puls.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у серпні заявив, що готовий до публічних дискусій щодо розміщення на німецькій території американських далекобійних ракет "Томагавк".

Під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що з 2026 року США мають намір знову розмістити в Німеччині зброю середньої дальності зі звичайними боєголовками.

Очікується, що це будуть крилаті ракети "Томагавк" з дальністю польоту до 2500 кілометрів.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.