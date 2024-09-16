Министр обороны Германии хочет усиления артиллерийских возможностей страны

Модернизация артиллерии Бундесвера должна приобрести конкретные очертания в начале следующего года.

Об этом заявил федеральный министр обороны Борис Писториус во время визита в артиллерийское училище в Идар-Оберштайне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ntv.

Министерство работает над тем, чтобы проекты о закупке колесной гаубицы RCH 155 и необходимых боеприпасов попали в Бундестаг в начале следующего года.

Писториус подтвердил, что количество артиллерийских батальонов будет увеличено с нынешних пяти. Однако он не захотел сказать, сколько именно дополнительных батальонов будет создано.

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"Это нужно на уровне дивизии, это нужно на уровне бригады. Поэтому нам потребуется несколько батальонов в ближайшие несколько лет", – отметил министр.

Министерство обороны также работает над проектами закупок для системы, которая придет на смену ракетной установке Mars II, известной как Puls.

Министр обороны Германии Борис Писториус в августе заявил, что готов к публичным дискуссиям о размещении на немецкой территории американских дальнобойных ракет "Томагавк".

Во время саммита НАТО в Вашингтоне стало известно, что с 2026 года США намерены вновь разместить в Германии оружие средней дальности с обычными боеголовками.

Ожидается, что это будут крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров.

В Кремле уже говорили, что в случае развертывания "Томагавков" европейские столицы станут "потенциальной" жертвой.