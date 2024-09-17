У Румунії розповіли деталі підпалу у будівлі парламенту і оприлюднили фото зловмисника

Румунська поліція розповіла, що чоловік, який розлив запалювальну суміш у вхідній зоні будівлі парламенту та спричинив пожежу, не входив до зони безпеки парламентського палацу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

Поліція також опублікувала кілька фотографій, на яких зображений чоловік, якого вважають підозрюваним у справі про пожежу в будівлі парламенту, і просить громадськість допомогти в його затриманні.

На вигляд чоловікові 60-65 років.

Реклама:

фото МВС Румунії

Влада уточнює, що "якщо хтось його помітить, рекомендується не підходити до нього, а повідомити в поліцію". Діяння, за яке його розшукують, – це "знищення, руйнування або приведення в непридатність майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, якщо воно могло створити небезпеку для інших осіб чи майна, карається позбавленням волі на строк від 2 до 7 років".

"Чоловік не входив до зони безпеки всередині будівлі", – йдеться в заяві румунської жандармерії, присвяченій інциденту. За словами цитованого джерела, "чоловік підпалив деякі предмети, які у нього були, після чого пішов з місця події". У зону, де стався інцидент, доступ вільний, "відповідно до Положення про доступ до Палати депутатів і Сенату, аж до контрольних і захисних фільтрів", заявили в жандармерії.

Нагадаємо, у вівторок невідомий розлив запалювальну суміш у вхідній зоні будівлі парламенту Румунії та спричинив пожежу, з будівлі евакуювали 300 осіб.

Нагадаємо, восени 2023 року в Албанії опозиційні депутати спричинили пожежу у сесійній залі.

У Франції влітку цього року чоловік прийшов у мерію міста з каністрою бензину, розлив його і спробував підпалити; його зупинили.