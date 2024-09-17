В Румынии рассказали детали поджога в здании парламента и обнародовали фото злоумышленника

Румынская полиция рассказала, что мужчина, который разлил зажигательную смесь во входной зоне здания парламента и вызвал пожар, не входил в зону безопасности парламентского дворца.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Полиция также опубликовала несколько фотографий, на которых изображен мужчина, которого считают подозреваемым по делу о пожаре в здании парламента, и просит общественность помочь в его задержании.

На вид мужчине 60-65 лет.

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фото МВД Румынии

Власти уточняют, что "если кто-то его заметит, рекомендуется не подходить к нему, а сообщить в полицию". Деяние, за которое его разыскивают, – это "уничтожение, разрушение или приведение в негодность имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, если оно могло создать опасность для других лиц или имущества, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет".

"Мужчина не входил в зону безопасности внутри здания", – говорится в заявлении румынской жандармерии, посвященном инциденту. По словам цитируемого источника, "мужчина поджег некоторые предметы, которые у него были, после чего ушел с места происшествия". В зону, где произошел инцидент, доступ свободный, "в соответствии с Положением о доступе в Палату депутатов и Сенат, вплоть до контрольных и защитных фильтров", заявили в жандармерии.

Напомним, во вторник неизвестный разлил зажигательную смесь во входной зоне здания парламента Румынии и вызвал пожар, из здания эвакуировали 300 человек.

Напомним, осенью 2023 года в Албании оппозиционные депутаты вызвали пожар в сессионном зале.

Во Франции летом этого года мужчина пришел в мэрию города с канистрой бензина, разлил его и попытался поджечь; его остановили.