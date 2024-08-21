У Франції чоловік прийшов з каністрою бензину у мерію і хотів влаштувати пожежу

У французькому місті Ангулем чоловік прийшов у будівлю мерії з каністрою бензину, розлив його і збирався підпалити; під час затримання він отримав поранення.

Про це повідомляє BFTMV, пише "Європейська правда".

21 серпня у місті Ангулем, що на заході Франції, чоловік під’їхав до будівлі мерії на авто та зайшов всередину з каністрою бензину. Там він рушив до офісу помічників депутатів, розлив бензин і спробував підпалити.

Співробітники підняли тривогу, муніципальна поліція майже одразу нейтралізувала чоловіка. Під час затримання застосували вогнепальну зброю, чоловік отримав поранення. Ніхто з інших свідків події не постраждав.

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Про затриманого повідомляють, що він француз і раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців. Його мотиви на цей час невідомі.

Будівля мерії залишається оточеною кордоном поліції, на місці тривають слідчі дії. Серед іншого, викликали вибухотехніків для обстеження автомобіля, на якому прибув чоловік.

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