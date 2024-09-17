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В оточенні Трампа злякались ядерних погроз Путіна і вимагають прямих переговорів США і РФ

Новини — Вівторок, 17 вересня 2024, 17:15 — Олег Павлюк

Син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп-молодший, а також незалежний екскандидат у президенти Роберт Кеннеді-молодший, що публічно підтримав Трампа, заявили про необхідність прямих переговорів Вашингтона й Москви для припинення війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку колонку вони опублікували у виданні The Hill.

Аргумент Трампа-молодшого й Кеннеді-молодшого зводиться до того, що відсутність реакції Росії на перетин попередніх "червоних ліній" – від ударів по "території Росії" (включно з Кримом) до поставок F-16 – є "стриманістю" Кремля, а не проявом слабкості.

"Яструби в адміністрації Байдена, здається, забули, що Росія – ядерна держава… Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин", – пишуть представники кампанії Трампа, нагадуючи слова Путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на "загрозу територіальній цілісності" РФ.

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Вони вважають, що в разі, якщо адміністрація Байдена вирішить дозволити далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це спровокує ядерну війну.

"Між запуском американських ракет вглиб російської території і ядерним обміном не залишилося жодного кроку. Ближче до цієї межі вже не підійти. І заради чого? Щоб "послабити Росію"? Щоб контролювати українські корисні копалини? Жоден життєво важливий американський інтерес не стоїть на кону", – вважають Трамп– і Кеннеді-молодші.

Зеленський досі не розуміє плану Трампа швидко завершити війну

Фактичні представники кампанії Трампа також вважають "абсурдною" думку, що російські війська можуть вторгнутись на територію країн НАТО, яку навела на президентських дебатах Камала Гарріс.

"По-перше, Росія ледве може вирвати кілька областей у України, яка аж ніяк не належить до великих європейських держав. По-друге, Росія з самого початку чітко визначила свої цілі війни – насамперед, нейтралітет України і зупинку розширення НАТО на схід", – такі аргументи вони пропонують на користь цієї позиції.

Під кінець вони закликають до "деескалації цього конфлікту" шляхом прямих переговорів США та Росії, нагадуючи про обіцянку Дональда Трампа "покласти край" війні в Україні до вступу на посаду в разі перемоги на виборах.

Зазначимо, що Дональд Трамп-молодший є одним із ключових радників кампанії батька, а Кеннеді-молодший, який призупинив свою виборчу кампанію на користь республіканця, є одним із членів його перехідної команди – тобто тієї, що перебиратиме справи в старої адміністрації в разі перемоги Трампа. Незрозуміло, в якій саме ролі вони написали свою колонку і наскільки вона відображає погляди Дональда Трампа.

Як відомо, сам Трамп місяцями у своїй виборчій кампанії повторює, що зможе ледь не за 24 години завершити війну в Україні. Експрезидент США говорив, що його "план" передбачає зокрема переговори з Володимиром Зеленським і Владіміром Путіним.

Нещодавно Трамп вкотре пообіцяв врегулювати війну дуже швидко – він сказав, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

Тим часом кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

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Трамп Війна з РФ США
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