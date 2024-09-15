Зеленський досі не розуміє плану Трампа швидко завершити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні не розуміє, у чому полягає план Дональда Трампа дуже швидко завершити російсько-українську війну у разі перемоги на виборах в листопаді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю журналісти CNN Фаріду Закарії.

Зеленський сказав, що не може зрозуміти цього станом на сьогодні, "бо я не знаю деталей того, що він думає та що це означає".

"Моя позиція – виборчий період та виборчі меседжі – це виборчі меседжі. Інколи вони не дуже справжні. Тому, я думаю, можуть змусити нас нервувати, усіх наших людей", – відзначив глава держави.

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Він згадав про свою останню телефонну розмову з Дональдом Трампом, у якій, за словами Зеленського, кандидат у президенти США обіцяв підтримати Україну.

"Він сказав, … що він буде дуже підтримувати, і він розуміє, як складно виживати під час війни, і що він робитиме усе, аби зміцнити Україну. Це чудово, що це звучить таким чином, тому я хочу поділитися цим планом, аби почути його реакцію", – сказав Зеленський, маючи на увазі "план перемоги", який він планує представити Джо Байдену, а також Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

Трамп місяцями у своїй виборчій кампанії повторює, що зможе ледь не за 24 години завершити війну в Україні. Напередодні він вкотре пообіцяв врегулювати війну дуже швидко – він сказав, що це треба зробити "з допомогою сили і мудрості".

Тим часом кандидат у віцепрезиденти США, напарник Дональда Трампа Джей Ді Венс виклав потенційний план завершення війни, заявивши, що він може включати створення "демілітаризованої зони" на українській території і відмову України від членства у НАТО.

Під час зустрічі YES радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван розгромив "мирний план" Джей Ді Венса.