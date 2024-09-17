В окружении Трампа испугались ядерных угроз Путина и требуют прямых переговоров США и РФ

Сын Дональда Трампа и один из ключевых советников его кампании, Дональд Трамп-младший, а также независимый экскандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший, который публично поддержал Трампа, заявили о необходимости прямых переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такую колонку они опубликовали в издании The Hill.

Аргумент Трампа-младшего и Кеннеди-младшего сводится к тому, что отсутствие реакции России на пересечение предыдущих "красных линий" – от ударов по "территории России" (включая Крым) до поставок F-16 – является "сдержанностью" Кремля, а не проявлением слабости.

"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия – ядерная держава... Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах", – пишут представители кампании Трампа, напоминая слова Путина о применении ядерного оружия в ответ на „угрозу территориальной целостности" РФ.

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Они считают, что в случае, если администрация Байдена решит разрешить дальнобойные удары ракетами по целям на территории России, это спровоцирует ядерную войну.

"Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой границе уже не подойти. И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать украинские полезные ископаемые? Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону", – считают Трамп– и Кеннеди-младшие.

Фактические представители кампании Трампа также считают "абсурдным" мнение, что российские войска могут вторгнуться на территорию стран НАТО, которое привела на президентских дебатах Камала Харрис.

"Во-первых, Россия едва может вырвать несколько областей у Украины, которая отнюдь не относится к крупным европейским государствам. Во-вторых, Россия с самого начала четко определила свои цели войны – прежде всего, нейтралитет Украины и остановку расширения НАТО на восток", – такие аргументы они предлагают в пользу этой позиции.

Под конец они призывают к "деэскалации этого конфликта" путем прямых переговоров США и России, напоминая об обещании Дональда Трампа "положить конец" войне в Украине до вступления в должность в случае победы на выборах.

Отметим, что Дональд Трамп-младший является одним из ключевых советников кампании отца, а Кеннеди-младший, который приостановил свою избирательную кампанию в пользу республиканца, является одним из членов его переходной команды – то есть той, которая будет перебирать дела у старой администрации в случае победы Трампа. Непонятно, в какой именно роли они написали свою колонку и насколько она отражает взгляды Дональда Трампа.

Как известно, сам Трамп месяцами в своей избирательной кампании повторяет, что сможет чуть ли не за 24 часа завершить войну в Украине. Экс-президент США говорил, что его "план" предусматривает в частности переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Недавно Трамп в очередной раз пообещал урегулировать войну очень быстро – он сказал, что это надо сделать "с помощью силы и мудрости".

Тем временем кандидат в вице-президенты США, напарник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.