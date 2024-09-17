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В окружении Трампа испугались ядерных угроз Путина и требуют прямых переговоров США и РФ

Новости — Вторник, 17 сентября 2024, 17:15 — Олег Павлюк

Сын Дональда Трампа и один из ключевых советников его кампании, Дональд Трамп-младший, а также независимый экскандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший, который публично поддержал Трампа, заявили о необходимости прямых переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такую колонку они опубликовали в издании The Hill.

Аргумент Трампа-младшего и Кеннеди-младшего сводится к тому, что отсутствие реакции России на пересечение предыдущих "красных линий" – от ударов по "территории России" (включая Крым) до поставок F-16 – является "сдержанностью" Кремля, а не проявлением слабости.

"Ястребы в администрации Байдена, кажется, забыли, что Россия – ядерная держава... Путин неоднократно давал понять, что Россия применит ядерное оружие при крайних обстоятельствах", – пишут представители кампании Трампа, напоминая слова Путина о применении ядерного оружия в ответ на „угрозу территориальной целостности" РФ.

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Они считают, что в случае, если администрация Байдена решит разрешить дальнобойные удары ракетами по целям на территории России, это спровоцирует ядерную войну.

"Между запуском американских ракет вглубь российской территории и ядерным обменом не осталось ни одного шага. Ближе к этой границе уже не подойти. И ради чего? Чтобы "ослабить Россию"? Чтобы контролировать украинские полезные ископаемые? Ни один жизненно важный американский интерес не стоит на кону", – считают Трамп– и Кеннеди-младшие.

Зеленский до сих пор не понимает плана Трампа быстро завершить войну

Фактические представители кампании Трампа также считают "абсурдным" мнение, что российские войска могут вторгнуться на территорию стран НАТО, которое привела на президентских дебатах Камала Харрис.

"Во-первых, Россия едва может вырвать несколько областей у Украины, которая отнюдь не относится к крупным европейским государствам. Во-вторых, Россия с самого начала четко определила свои цели войны – прежде всего, нейтралитет Украины и остановку расширения НАТО на восток", – такие аргументы они предлагают в пользу этой позиции.

Под конец они призывают к "деэскалации этого конфликта" путем прямых переговоров США и России, напоминая об обещании Дональда Трампа "положить конец" войне в Украине до вступления в должность в случае победы на выборах.

Отметим, что Дональд Трамп-младший является одним из ключевых советников кампании отца, а Кеннеди-младший, который приостановил свою избирательную кампанию в пользу республиканца, является одним из членов его переходной команды – то есть той, которая будет перебирать дела у старой администрации в случае победы Трампа. Непонятно, в какой именно роли они написали свою колонку и насколько она отражает взгляды Дональда Трампа.

Как известно, сам Трамп месяцами в своей избирательной кампании повторяет, что сможет чуть ли не за 24 часа завершить войну в Украине. Экс-президент США говорил, что его "план" предусматривает в частности переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Недавно Трамп в очередной раз пообещал урегулировать войну очень быстро – он сказал, что это надо сделать "с помощью силы и мудрости".

Тем временем кандидат в вице-президенты США, напарник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

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