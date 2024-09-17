Литовця, який воює на боці російських окупантів, позбавили громадянства Литви

Наказом міністерки внутрішніх справ Литви Агне Білотайте Кястутіса Кветкуса, який проходить службу в Російській Федерації без дозволу уряду Литви, позбавлено громадянства Литовської Республіки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як повідомили в МВС, таке рішення міністерка ухвалила відповідно до Закону про громадянство Литовської Республіки і на підставі інформації, наданої Департаментом міграції та іншими відповідальними державними відомствами.

Згідно з пунктом 4 статті 24 Закону про громадянство Литовської Республіки, громадянство втрачається, якщо громадянин проходить службу в іншій державі без дозволу уряду Литви. Кветкус такого дозволу не отримував.

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У такому разі рішення про втрату громадянства Литовської Республіки може бути ухвалене без урахування того факту, що людина може стати особою без громадянства.

Понад місяць тому в публічному полі з'явилася інформація про литовця Кястутіса Кветкуса, який воює на боці росіян проти України і відкрито прославляє главу Кремля Владіміра Путіна в соціальних мережах. Кветкус, який вступив до лав російської армії, родом з Юрбаркаса, був судимий.

За непідтвердженими даними, Кветкус отримав російське громадянство.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявив, що на боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець, але відмовився розкрити інші подробиці.