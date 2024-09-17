Литовца, воюющего на стороне российских оккупантов, лишили гражданства Литвы

Приказом министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте Кястутиса Кветкуса, который проходит службу в Российской Федерации без разрешения правительства Литвы, лишили гражданства Литовской Республики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Как сообщили в МВД, такое решение министр приняла в соответствии с Законом о гражданстве Литовской Республики и на основании информации, предоставленной Департаментом миграции и другими ответственными государственными ведомствами.

Согласно пункту 4 статьи 24 Закона о гражданстве Литовской Республики, гражданство утрачивается, если гражданин проходит службу в другом государстве без разрешения правительства Литвы. Кветкус такого разрешения не получал.

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В таком случае решение об утрате гражданства Литовской Республики может быть принято без учета того факта, что человек может стать лицом без гражданства.

Более месяца назад в публичном поле появилась информация о литовце Кястутисе Кветкусе, который воюет на стороне россиян против Украины и открыто прославляет главу Кремля Владимира Путина в социальных сетях. Кветкус, вступивший в ряды российской армии, родом из Юрбаркаса, был судим.

По неподтвержденным данным, Кветкус получил российское гражданство.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее заявил, что на стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец, но отказался раскрыть другие подробности.