Міністр оборони Литви: На боці Росії проти України воюють декілька литовців

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що на боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець, але відмовився розкрити інші подробиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

За даними новинного порталу 15min, на боці Росії проти України воюють щонайменше п'ять громадян Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас підтвердив, що на боці Росії проти України воює "не один" литовець, але подробиць не розкрив. На запитання про тривалість їхньої участі, Кащюнас відповів, що це відбувається "по-різному", зазначивши, що даних про загиблих немає. За його словами, ці люди відомі правоохоронним органам.

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"Залишимо це відомствам", – сказав міністр, коли його запитали, чи повертатимуть цих громадян до Литви.

Генеральна прокуратура також відмовилася давати докладні коментарі, заявивши, що інформація перевіряється в рамках розслідування воєнних злочинів в Україні.

У серпні прокуратура почала розслідування щодо Кястутіса Кветкуса, литовця, який викладав відео у Facebook, що показують його участь у бойових діях на боці Росії.

Нагадаємо, в червні Служба державної безпеки Латвії попросила розпочати кримінальне переслідування щодо латвійського громадянина, який протизаконно бере участь у воєнних діях проти України на боці Росії.