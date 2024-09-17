ЗМІ: У співробітника Міноборони Франції вкрали флешку із секретними даними

Працівник логістичної служби французького Міністерства оборони став жертвою пограбування, під час якого в нього забрали USB-накопичувач із конфіденційною інформацією.

Про це, як передає "Європейська правда", стало відомо виданню Le Journal du Dimanche.

За інформацією видання, вдень у понеділок, 16 вересня, до будинку співробітника Міноборони Франції на околиці Парижа вдерлись грабіжники.

За даними французької поліції, серед викрадених речей була флешка, що містила конфіденційні дані. Справжні наміри грабіжників і характер викраденої інформації "залишаються загадкою", йдеться в матеріалі.

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Як стверджує Le JDD, пограбований чоловік, імовірно, забув замкнути вхідні двері помешкання. На викраденій флешці, кажуть джерела видання, була "професійна інформація", а також комп'ютерний ключ, який дозволяв чоловіку працювати віддалено.

Кримінальна поліція Франції вже працює над встановленням особи зловмисника, який скоїв "крадіжку з потенційно серйозними наслідками", пише Le JDD.

Улітку повідомлялось, як прокуратура французького міста Марсель розслідує викрадення п’ятнадцяти комп’ютерів, які могли містити коди доступу та плани атомних електростанцій Франції.

А у Північній Ірландії правоохоронці випадково розкрили імена та інші дані всіх 10 тисяч співробітників.