СМИ: У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с секретными данными

Работник логистической службы французского Министерства обороны стал жертвой ограбления, во время которого у него забрали USB-накопитель с конфиденциальной информацией.

Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно изданию Le Journal du Dimanche.

По информации издания, днем в понедельник, 16 сентября, в дом сотрудника Минобороны Франции на окраине Парижа ворвались грабители.

По данным французской полиции, среди похищенных вещей была флешка, содержащая конфиденциальные данные. Истинные намерения грабителей и характер похищенной информации "остаются загадкой", говорится в материале.

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Как утверждает Le JDD, ограбленный мужчина, вероятно, забыл запереть входную дверь квартиры. На похищенной флешке, говорят источники издания, была "профессиональная информация", а также компьютерный ключ, который позволял мужчине работать удаленно.

Уголовная полиция Франции уже работает над установлением личности злоумышленника, который совершил "кражу с потенциально серьезными последствиями", пишет Le JDD.

Летом сообщалось, как прокуратура французского города Марсель расследует похищение пятнадцати компьютеров, которые могли содержать коды доступа и планы атомных электростанций Франции.

А в Северной Ирландии правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.