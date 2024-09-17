СМИ: У сотрудника Минобороны Франции украли флешку с секретными данными
Работник логистической службы французского Министерства обороны стал жертвой ограбления, во время которого у него забрали USB-накопитель с конфиденциальной информацией.
Об этом, как передает "Европейская правда", стало известно изданию Le Journal du Dimanche.
По информации издания, днем в понедельник, 16 сентября, в дом сотрудника Минобороны Франции на окраине Парижа ворвались грабители.
По данным французской полиции, среди похищенных вещей была флешка, содержащая конфиденциальные данные. Истинные намерения грабителей и характер похищенной информации "остаются загадкой", говорится в материале.
Как утверждает Le JDD, ограбленный мужчина, вероятно, забыл запереть входную дверь квартиры. На похищенной флешке, говорят источники издания, была "профессиональная информация", а также компьютерный ключ, который позволял мужчине работать удаленно.
Уголовная полиция Франции уже работает над установлением личности злоумышленника, который совершил "кражу с потенциально серьезными последствиями", пишет Le JDD.
Летом сообщалось, как прокуратура французского города Марсель расследует похищение пятнадцати компьютеров, которые могли содержать коды доступа и планы атомных электростанций Франции.
А в Северной Ирландии правоохранители случайно раскрыли имена и другие данные всех 10 тысяч сотрудников.