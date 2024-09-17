Новий прем'єр Франції очолив список найпопулярніших політиків країни

Маловідомий широкому загалу новий прем'єр Франції Мішель Барньє очолив список найулюбленіших політичних фігур країни.

Про це свідчать дані барометра Ifop-Fiducial на замовлення Paris Match та радіостанції Sud, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Лише через 12 днів після призначення Мішель Барньє очолив рейтинг найулюбленіших політичних діячів французів: прем'єр-міністр набрав 57% голосів.

На другому місці в цьому барометрі популярності експрем'єр Едуар Філіпп, який заявив про висунення своєї кандидатури на президентських виборах 2027 року в розпал політичної кризи на початку вересня. Колишній глава уряду має підтримку 55% опитаних.

Реклама:

Експрем'єри Габріель Атталь і Жан Кастекс ділять між собою третє місце серед найулюбленіших політичних фігур французів.

Президент Емманюель Макрон значно відстає від них і отримує лише 31% схвальних відгуків – лише на один пункт більше, ніж Катрін Вотрен, міністерка праці, яка йде у відставку.

Опитування було проведене на вибірці з 1 003 осіб, що репрезентує населення Франції віком від 18 років і старше. Опитування були проведені методом телефонного інтерв'ю з 12 по 14 вересня 2024 року.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

Більше про нового прем'єра читайте тут.

Читайте також: Флірт із Марін Ле Пен: як Макрон обрав прем'єра Франції і які наслідки матиме це рішення