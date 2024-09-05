Новопризначений прем'єр Франції виступив з першою заявою

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє перейняв повноваження від Габріеля Атталя, який остаточно залишив посаду, та виступив з першою промовою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Барньє зазначив, що "зі скромністю" приступає до роботи на новій посаді та що він хоче запропонувати відповідь на "виклики, гнів, страждання, відчуття покинутості та несправедливості", які відчувають багато співгромадян.

"Ми у складному моменті… Важливо, щоб ця нова сторінка, цей період був корисним для французів і Франції", – сказав він.

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Мішель Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

"Зараз від прем’єра чекають, щоб він казав правду, навіть якщо вона складна. Правду передусім про фінансовий борг, про "екологічний" борг, який вже лежить на плечах наших дітей; про вплив нашої країни у Європі (...). Але ми маємо передусім діяти, а не говорити, щоб знайти рішення, які будуть працювати", – заявив Барньє.

Він додав, що надалі потрібно буде "багато уваги і багато поваги, передусім між урядом і парламентом" та всіма учасниками політичного життя.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

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