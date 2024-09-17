Новый премьер Франции возглавил список самых популярных политиков страны
Малоизвестный широкой общественности новый премьер Франции Мишель Барнье возглавил список самых любимых политических фигур страны.
Об этом свидетельствуют данные барометра Ifop-Fiducial по заказу Paris Match и радиостанции Sud, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
Всего через 12 дней после назначения Мишель Барнье возглавил рейтинг самых любимых политических деятелей французов: премьер-министр набрал 57% голосов.
На втором месте в этом барометре популярности экс-премьер Эдуар Филипп, который заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года в разгар политического кризиса в начале сентября. Бывший глава правительства имеет поддержку 55% опрошенных.
Экс-премьеры Габриэль Атталь и Жан Кастекс делят между собой третье место среди самых любимых политических фигур французов.
Президент Эмманюэль Макрон значительно отстает от них и получает лишь 31% положительных отзывов – всего на один пункт больше, чем Катрин Вотрен, министр труда, которая уходит в отставку.
Опрос был проведен на выборке из 1 003 человек, представляющей население Франции в возрасте от 18 лет и старше. Опросы были проведены методом телефонного интервью с 12 по 14 сентября 2024 года.
В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.
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