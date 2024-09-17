Новый премьер Франции возглавил список самых популярных политиков страны

Малоизвестный широкой общественности новый премьер Франции Мишель Барнье возглавил список самых любимых политических фигур страны.

Об этом свидетельствуют данные барометра Ifop-Fiducial по заказу Paris Match и радиостанции Sud, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Всего через 12 дней после назначения Мишель Барнье возглавил рейтинг самых любимых политических деятелей французов: премьер-министр набрал 57% голосов.

На втором месте в этом барометре популярности экс-премьер Эдуар Филипп, который заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2027 года в разгар политического кризиса в начале сентября. Бывший глава правительства имеет поддержку 55% опрошенных.

Реклама:

Экс-премьеры Габриэль Атталь и Жан Кастекс делят между собой третье место среди самых любимых политических фигур французов.

Президент Эмманюэль Макрон значительно отстает от них и получает лишь 31% положительных отзывов – всего на один пункт больше, чем Катрин Вотрен, министр труда, которая уходит в отставку.

Опрос был проведен на выборке из 1 003 человек, представляющей население Франции в возрасте от 18 лет и старше. Опросы были проведены методом телефонного интервью с 12 по 14 сентября 2024 года.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

Больше о новом премьере читайте здесь.

Читайте также: Флирт с Марин Ле Пен: как Макрон выбрал премьера Франции и какие последствия будет иметь это решение